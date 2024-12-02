Три гола Проворова, Марченко и Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Иван Проворов, Кент Джонсон, Шон Монахан, Данте Фаббро, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. За «Чикаго» отличились Коннор Бедард, Крэйг Смит и Ник Фолиньо.

«Блэкхоукс» располагаются на 16-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 18 очков по итогам 24 матчей. «Блю Джекетс» занимают 10 строчку на Востоке с 25 очками.

В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Торонто», а «Коламбус» встретится с «Калгари».

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: