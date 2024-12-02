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Три гола Проворова, Марченко и Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго»

Три гола Проворова, Марченко и Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бедард (Донато, Власик) – 02:59 (pp)     1:1 Проворов (Монахан, Сиверсон) – 04:27     1:2 Джонсон (Сиверсон, Силлинджер) – 11:23     2:2 Смит (Холл, Мартинес) – 23:00 (pp)     2:3 Монахан (Курали, Веренски) – 24:50     2:4 Фаббро (Веренски, Силлинджер) – 43:08     3:4 Фолиньо (Терявяйнен, Бедард) – 48:06 (pp)     3:5 Марченко – 50:52     3:6 Воронков (Сиверсон) – 58:34    

В составе победителей голами отметились Иван Проворов, Кент Джонсон, Шон Монахан, Данте Фаббро, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. За «Чикаго» отличились Коннор Бедард, Крэйг Смит и Ник Фолиньо.

«Блэкхоукс» располагаются на 16-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 18 очков по итогам 24 матчей. «Блю Джекетс» занимают 10 строчку на Востоке с 25 очками.

В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Торонто», а «Коламбус» встретится с «Калгари».

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