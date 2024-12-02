«Бостон» уверенно обыграл «Монреаль» в матче с девятью голами

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева одержали победу со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Чарли Макэвой, Чарли Койл (оба — дубль), Давид Пастрняк и Коул Кёпке. За «Монреаль» отличились Коул Кофилд (дубль) и Эмиль Хейнеман.

«Брюинз» располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 27 очков по итогам 26 матчей. «Канадиенс» занимают 16-ю строчку на Востоке с 19 очками в 24 играх.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Детройтом», а «Монреаль» встретится с «Айлендерс».

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