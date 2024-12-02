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«Бостон» уверенно обыграл «Монреаль» в матче с девятью голами

«Бостон» уверенно обыграл «Монреаль» в матче с девятью голами
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева одержали победу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Макэвой (Истерли, Фредерик) – 11:45     2:0 Пастрняк (Заха, Гики) – 12:40     3:0 Койл (Кастелиц) – 12:55     4:0 Макэвой – 20:38 (sh)     4:1 Кофилд (Джекай, Судзуки) – 25:42     5:1 Койл (Кёпке) – 40:21     5:2 Хейнеман (Эванс, Хатсон) – 42:28     5:3 Кофилд (Судзуки) – 46:38     6:3 Кёпке (Бичер, Кастелиц) – 57:46    

В составе победителей голами отметились Чарли Макэвой, Чарли Койл (оба — дубль), Давид Пастрняк и Коул Кёпке. За «Монреаль» отличились Коул Кофилд (дубль) и Эмиль Хейнеман.

«Брюинз» располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 27 очков по итогам 26 матчей. «Канадиенс» занимают 16-ю строчку на Востоке с 19 очками в 24 играх.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Детройтом», а «Монреаль» встретится с «Айлендерс».

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