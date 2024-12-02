«Виннипег» проиграл «Далласу» и потерпел третье поражение подряд

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Уайатт Джонстон, Мэйсон Марчмент и Роопе Хинц. За «Виннипег» отличился Адам Лаури.

«Джетс» располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 36 очков по итогам 25 матчей. «Старз» занимают пятую строчку на Западе с 30 очками в 23 играх.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Ютой», а «Виннипег» встретится с «Сент-Луисом».

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