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«Виннипег» проиграл «Далласу» и потерпел третье поражение подряд

«Виннипег» проиграл «Далласу» и потерпел третье поражение подряд
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Флёри, Пионк) – 03:16     1:1 Джонстон (Харли, Робертсон) – 17:06     2:1 Марчмент (Харли, Эттингер) – 52:23     3:1 Хинц (Линделль) – 59:52    

В составе победителей голами отметились Уайатт Джонстон, Мэйсон Марчмент и Роопе Хинц. За «Виннипег» отличился Адам Лаури.

«Джетс» располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 36 очков по итогам 25 матчей. «Старз» занимают пятую строчку на Западе с 30 очками в 23 играх.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Ютой», а «Виннипег» встретится с «Сент-Луисом».

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