НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 декабря
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2 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Берггрен (Густафссон, Каспер) – 13:57 1:1 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 20:23 (pp) 1:2 Дебраск (Хьюз, Бёзер) – 21:06 (pp) 2:2 Дебринкэт (Ларкин, Рэймонд) – 26:38 2:3 Зутер (Джошуа) – 37:47 3:3 Расмуссен (Рэймонд, Ларкин) – 42:24 (pp) 4:3 Тарасенко (Берггрен, Каспер) – 44:50 4:4 Бреннстрём (Петтерссон, Дебраск) – 56:40 4:5 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 64:00
В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу со счётом 6:3. В составе победителей голами отметились трое российских хоккеистов: Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, заступившийся за соотечественника в драке с американским защитником «Чикаго».
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бедард (Донато, Власик) – 02:59 (pp) 1:1 Проворов (Монахан, Сиверсон) – 04:27 1:2 Джонсон (Сиверсон, Силлинджер) – 11:23 2:2 Смит (Холл, Мартинес) – 23:00 (pp) 2:3 Монахан (Курали, Веренски) – 24:50 2:4 Фаббро (Веренски, Силлинджер) – 43:08 3:4 Фолиньо (Терявяйнен, Бедард) – 48:08 (pp) 3:5 Марченко – 50:52 3:6 Воронков (Сиверсон) – 58:34
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Макэвой (Истерли, Фредерик) – 11:45 2:0 Пастрняк (Заха, Гики) – 12:40 3:0 Койл (Кастелиц) – 12:55 4:0 Макэвой – 20:38 (sh) 4:1 Кофилд (Джекай, Судзуки) – 25:42 5:1 Койл (Кёпке) – 40:21 5:2 Хейнеман (Эванс, Хатсон) – 42:28 5:3 Кофилд (Судзуки) – 46:38 6:3 Кёпке (Бичер, Кастелиц) – 57:46
НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Флёри, Пионк) – 03:16 1:1 Джонстон (Харли, Робертсон) – 17:06 2:1 Марчмент (Харли, Эттингер) – 52:23 3:1 Хинц (Линделль) – 59:52
НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Ватрано (Строум, Терри) – 14:45 (pp) 1:1 Ткачук (Штюцле, Батерсон) – 17:36 (pp) 2:1 ЛаКомбе (Терри, Ватрано) – 19:54 2:2 Ткачук (Шабо, Дженсен) – 20:37 3:2 Ватрано (Терри, Строум) – 44:37 3:3 Казинс (Амадио) – 45:46 4:3 Терри – 65:00
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