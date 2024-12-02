НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 декабря

2 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу со счётом 6:3. В составе победителей голами отметились трое российских хоккеистов: Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, заступившийся за соотечественника в драке с американским защитником «Чикаго».