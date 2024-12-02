Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» выиграл пять из шести последних матчей при разнице шайб на отрезке 30-20

«Коламбус» выиграл пять из шести последних матчей при разнице шайб на отрезке 30-20
Комментарии

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бедард (Донато, Власик) – 02:59 (pp)     1:1 Проворов (Монахан, Сиверсон) – 04:27     1:2 Джонсон (Сиверсон, Силлинджер) – 11:23     2:2 Смит (Холл, Мартинес) – 23:00 (pp)     2:3 Монахан (Курали, Веренски) – 24:50     2:4 Фаббро (Веренски, Силлинджер) – 43:08     3:4 Фолиньо (Терявяйнен, Бедард) – 48:08 (pp)     3:5 Марченко – 50:52     3:6 Воронков (Сиверсон) – 58:34    

«Коламбус» выиграл пять из шести последних матчей при разнице шайб на отрезке 30-20. «Блю Джекетс» набрали 25 очков в 23 играх и приблизились к зоне плей-офф на Востоке.

Лучшим бомбардиром «жакетов» на данный момент является защитник Зак Веренски, набравший 26 (8+18) очков в 23 матчах. Второе место занимает российский нападающий Кирилл Марченко, записавший на свой счёт 24 (10+14) очка в 23 играх.

Материалы по теме
Русский матч в НХЛ! Воронков уложил в драке американца, наши из «Коламбуса» забили трижды
Видео
Русский матч в НХЛ! Воронков уложил в драке американца, наши из «Коламбуса» забили трижды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android