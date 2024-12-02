«Коламбус» выиграл пять из шести последних матчей при разнице шайб на отрезке 30-20

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу со счётом 6:3.

«Коламбус» выиграл пять из шести последних матчей при разнице шайб на отрезке 30-20. «Блю Джекетс» набрали 25 очков в 23 играх и приблизились к зоне плей-офф на Востоке.

Лучшим бомбардиром «жакетов» на данный момент является защитник Зак Веренски, набравший 26 (8+18) очков в 23 матчах. Второе место занимает российский нападающий Кирилл Марченко, записавший на свой счёт 24 (10+14) очка в 23 играх.