«Коламбус» выиграл пять из шести последних матчей при разнице шайб на отрезке 30-20
Поделиться
В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бедард (Донато, Власик) – 02:59 (pp) 1:1 Проворов (Монахан, Сиверсон) – 04:27 1:2 Джонсон (Сиверсон, Силлинджер) – 11:23 2:2 Смит (Холл, Мартинес) – 23:00 (pp) 2:3 Монахан (Курали, Веренски) – 24:50 2:4 Фаббро (Веренски, Силлинджер) – 43:08 3:4 Фолиньо (Терявяйнен, Бедард) – 48:08 (pp) 3:5 Марченко – 50:52 3:6 Воронков (Сиверсон) – 58:34
«Коламбус» выиграл пять из шести последних матчей при разнице шайб на отрезке 30-20. «Блю Джекетс» набрали 25 очков в 23 играх и приблизились к зоне плей-офф на Востоке.
Лучшим бомбардиром «жакетов» на данный момент является защитник Зак Веренски, набравший 26 (8+18) очков в 23 матчах. Второе место занимает российский нападающий Кирилл Марченко, записавший на свой счёт 24 (10+14) очка в 23 играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 декабря 2024
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
03:06
-
02:50
-
01:40
-
01:17
-
00:25
-
00:15
-
00:03
- 1 декабря 2024
-
23:45
-
23:29
-
23:29
-
21:58
-
21:37
-
21:05
-
20:46
-
20:30
-
20:18
-
19:30
-
19:27
-
19:14
-
18:37
-
18:19
-
18:13
-
17:50
-
17:44
-
17:28
-
17:08
-
16:55
-
16:09
-
15:50