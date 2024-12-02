Воронков в раздевалке «Коламбуса» получил приз как лучший игрок матча с «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу со счётом 6:3.

Игроки «Коламбуса» в раздевалке выбрали лучшим игроком матча российского нападающего Дмитрия Воронкова. Россиянин забил шайбу в пустые ворота и заступился за соотечественника Кирилла Марченко, подравшись с американским защитником Коннором Мёрфи. Воронков получил приз лучшему игроку и произнёс короткую речь на английском языке.

В текущем сезоне Воронков за 14 матчей набрал 11 (6+5) очков.