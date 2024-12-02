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«Локомотив» прилетел во Владивосток за 3,5 часа до матча с «Адмиралом»

«Локомотив» прилетел во Владивосток за 3,5 часа до матча с «Адмиралом»
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Сегодня, 2 декабря, во Владивостоке пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 12:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ярославский клуб прилетел во Владивосток лишь за 3,5 часа до матча. Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива».

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

«Адмирал» подошёл к этой игре с трёхматчевой победной серией. Владивостокцы на своей площадке последовательно обыграли «Амур», СКА и «Сочи». Ярославский клуб в предыдущем матче обыграл на своей площадке челябинский «Трактор».

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