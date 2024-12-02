Рейтинг тренеров КХЛ: «Спартак» Жамнова провалил неделю, Звягин дорабатывает в «Авангарде»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (1) Алексей Кудашов «Динамо» М 2 (3) Бенуа Гру «Трактор» 3 (4) Илья Воробьёв ЦСКА 4 (5) Игорь Никитин «Локомотив» 5 (7) Игорь Ларионов «Торпедо» 6 (11) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 7 (9) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 8 (8) Андрей Козырев «Северсталь» 9 (6) Николай Заварухин «Автомобилист» 10 (13) Леонид Тамбиев «Адмирал» 11 (2) Алексей Жамнов «Спартак» 12 (12) Роман Ротенберг СКА 13 (10) Андрей Разин «Металлург» 14 (22) Павел Зубов «Лада» 15 (14) Михаил Кравец «Куньлунь» 16 (15) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 17 (16) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 18 (19) Вадим Епанчинцев «Сибирь» 19 (17) Павел Десятков «Витязь» 20 (21) Сергей Зубов ХК «Сочи» 21 (20) Галым Мамбеталиев «Барыс» 22 (23) Виктор Костючёнок «Амур» 23 (18) Сергей Звягин «Авангард»