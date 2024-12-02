Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: «Спартак» Жамнова провалил неделю, Звягин дорабатывает в «Авангарде»

Рейтинг тренеров КХЛ: «Спартак» Жамнова провалил неделю, Звягин дорабатывает в «Авангарде»
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (1)Алексей Кудашов«Динамо» М
2 (3)Бенуа Гру«Трактор»
3 (4)Илья ВоробьёвЦСКА
4 (5)Игорь Никитин«Локомотив»
5 (7)Игорь Ларионов«Торпедо»
6 (11)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
7 (9)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
8 (8)Андрей Козырев«Северсталь»
9 (6)Николай Заварухин«Автомобилист»
10 (13)Леонид Тамбиев«Адмирал»
11 (2)Алексей Жамнов«Спартак»
12 (12)Роман РотенбергСКА
13 (10)Андрей Разин«Металлург»
14 (22)Павел Зубов«Лада»
15 (14)Михаил Кравец«Куньлунь»
16 (15)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
17 (16)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
18 (19)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
19 (17)Павел Десятков«Витязь»
20 (21)Сергей ЗубовХК «Сочи»
21 (20)Галым Мамбеталиев«Барыс»
22 (23)Виктор Костючёнок«Амур»
23 (18)Сергей Звягин«Авангард»
Материалы по теме
Что ждать от Ги Буше в «Авангарде» и когда вернётся Ткачёв. Интервью с известным агентом
Эксклюзив
Что ждать от Ги Буше в «Авангарде» и когда вернётся Ткачёв. Интервью с известным агентом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android