Гашек отреагировал на избрание Усманова президентом Международной федерации фехтования

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек отреагировал на избрание российского предпринимателя Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования.

«Глава Всемирной федерации фехтования — гражданин России. Эта спортивная федерация позволяет гражданам России соревноваться и тем самым делает огромную рекламу российской специальной военной операции на Украине (формулировка изменена). Из-за действий этой спортивной федерации погибло много людей. Фехтование является частью МОК, и поэтому МОК несёт свою долю ответственности за потерянные и искалеченные жизни», — написал Гашек в своём аккаунте в соцсети.