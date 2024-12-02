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Гашек отреагировал на избрание Усманова президентом Международной федерации фехтования

Гашек отреагировал на избрание Усманова президентом Международной федерации фехтования
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Бывший чешский вратарь Доминик Гашек отреагировал на избрание российского предпринимателя Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования.

«Глава Всемирной федерации фехтования — гражданин России. Эта спортивная федерация позволяет гражданам России соревноваться и тем самым делает огромную рекламу российской специальной военной операции на Украине (формулировка изменена). Из-за действий этой спортивной федерации погибло много людей. Фехтование является частью МОК, и поэтому МОК несёт свою долю ответственности за потерянные и искалеченные жизни», — написал Гашек в своём аккаунте в соцсети.

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