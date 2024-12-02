«Подленький поступок и плевок в колодец». Кожевников об ударе клюшкой Задорова по Малкину

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал защитника «Бостона» Никиту Задорова, ткнувшего клюшкой форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина со скамейки запасных. Оба россиянина получили по малому штрафу за удары клюшкой.

«Задоров лидирует в защите «Бостона» разве что по штрафному времени, он только четвёртый защитник команды по набранным очкам. Опять много индивидуальных ошибок, неповоротливой игры. А самое главное, что команда слабо стартовала, и тренер уже уволен. Вот вам и ответы на все вопросы – опять полный набор шелухи.

– Как прокомментируете обмен ударами Задоров – Малкин?

– Меня удивили вялые комментарии в нашей прессе, как будто все стесняются сказать правду. Так вот я скажу. Женя Малкин – уважаемый хоккеист, ветеран, много выиграл в сборной, ещё больше – в клубе. Великий! И тут человек с лавочки, который никогда ничего не выигрывал и, подозреваю, вряд ли когда-нибудь что-то выиграет, исподтишка ткнул Малкина в спину. То ли клюшкой, то ли антенной своего приёмника с вражескими голосами (смеётся). Подленький поступок – и очередной плевок в колодец, – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Впоследствии оба россиянина были оштрафованы на $ 5 тыс. из-за неспортивного поведения во время матча «Бостон» — «Питтсбург Пингвинз» (1:2). Это максимально допустимая сумма штрафа.