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«Подленький поступок и плевок в колодец». Кожевников об ударе клюшкой Задорова по Малкину

«Подленький поступок и плевок в колодец». Кожевников об ударе клюшкой Задорова по Малкину
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал защитника «Бостона» Никиту Задорова, ткнувшего клюшкой форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина со скамейки запасных. Оба россиянина получили по малому штрафу за удары клюшкой.

«Задоров лидирует в защите «Бостона» разве что по штрафному времени, он только четвёртый защитник команды по набранным очкам. Опять много индивидуальных ошибок, неповоротливой игры. А самое главное, что команда слабо стартовала, и тренер уже уволен. Вот вам и ответы на все вопросы – опять полный набор шелухи.

– Как прокомментируете обмен ударами Задоров – Малкин?
– Меня удивили вялые комментарии в нашей прессе, как будто все стесняются сказать правду. Так вот я скажу. Женя Малкин – уважаемый хоккеист, ветеран, много выиграл в сборной, ещё больше – в клубе. Великий! И тут человек с лавочки, который никогда ничего не выигрывал и, подозреваю, вряд ли когда-нибудь что-то выиграет, исподтишка ткнул Малкина в спину. То ли клюшкой, то ли антенной своего приёмника с вражескими голосами (смеётся). Подленький поступок – и очередной плевок в колодец, – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Впоследствии оба россиянина были оштрафованы на $ 5 тыс. из-за неспортивного поведения во время матча «Бостон» — «Питтсбург Пингвинз» (1:2). Это максимально допустимая сумма штрафа.

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