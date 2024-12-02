Куинн Хьюз установил рекорд среди защитников «Ванкувера» по результативным передачам
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт» и «Ванкувер». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. «Ванкувер» одержал победу со счётом 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 1:0) ОТ.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Берггрен (Густафссон, Каспер) – 13:57 1:1 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 20:23 (pp) 1:2 Дебраск (Хьюз, Бёзер) – 21:06 (pp) 2:2 Дебринкэт (Ларкин, Рэймонд) – 26:38 2:3 Зутер (Джошуа) – 37:47 3:3 Расмуссен (Рэймонд, Ларкин) – 42:24 (pp) 4:3 Тарасенко (Берггрен, Каспер) – 44:50 4:4 Бреннстрём (Петтерссон, Дебраск) – 56:40 4:5 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 64:00
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отметился тремя результативными передачами и установил новый клубный рекорд «Кэнакс». На счету Хьюза 313 ассистов за канадский клуб. Он обошёл Александра Эдлера (311) и стал лучшим защитником в истории «Ванкувера» по числу результативных передач за клуб.
В текущем сезоне Хьюз провёл 23 матча, в которых набрал 28 очков — забросил пять шайб и отдал 23 результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 декабря 2024
-
11:25
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
03:06
-
02:50
-
01:40
-
01:17
-
00:25
-
00:15
-
00:03
- 1 декабря 2024
-
23:45
-
23:29
-
23:29
-
21:58
-
21:37
-
21:05
-
20:46
-
20:30
-
20:18
-
19:30
-
19:27
-
19:14
-
18:37
-
18:19
-
18:13
-
17:50
-
17:44
-
17:28
-
17:08