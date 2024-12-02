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Куинн Хьюз установил рекорд среди защитников «Ванкувера» по результативным передачам

Куинн Хьюз установил рекорд среди защитников «Ванкувера» по результативным передачам
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт» и «Ванкувер». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. «Ванкувер» одержал победу со счётом 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 1:0) ОТ.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Берггрен (Густафссон, Каспер) – 13:57     1:1 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 20:23 (pp)     1:2 Дебраск (Хьюз, Бёзер) – 21:06 (pp)     2:2 Дебринкэт (Ларкин, Рэймонд) – 26:38     2:3 Зутер (Джошуа) – 37:47     3:3 Расмуссен (Рэймонд, Ларкин) – 42:24 (pp)     4:3 Тарасенко (Берггрен, Каспер) – 44:50     4:4 Бреннстрём (Петтерссон, Дебраск) – 56:40     4:5 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 64:00    

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отметился тремя результативными передачами и установил новый клубный рекорд «Кэнакс». На счету Хьюза 313 ассистов за канадский клуб. Он обошёл Александра Эдлера (311) и стал лучшим защитником в истории «Ванкувера» по числу результативных передач за клуб.

В текущем сезоне Хьюз провёл 23 матча, в которых набрал 28 очков — забросил пять шайб и отдал 23 результативные передачи.

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