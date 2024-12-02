Куинн Хьюз установил рекорд среди защитников «Ванкувера» по результативным передачам

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт» и «Ванкувер». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. «Ванкувер» одержал победу со счётом 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 1:0) ОТ.

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отметился тремя результативными передачами и установил новый клубный рекорд «Кэнакс». На счету Хьюза 313 ассистов за канадский клуб. Он обошёл Александра Эдлера (311) и стал лучшим защитником в истории «Ванкувера» по числу результативных передач за клуб.

В текущем сезоне Хьюз провёл 23 матча, в которых набрал 28 очков — забросил пять шайб и отдал 23 результативные передачи.