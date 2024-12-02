НХЛ определила тройку лучших игроков ноября

Национальная хоккейная лига определила тройку лучших игроков ноября.

Первой звездой прошедшего месяца признан центральный нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас. Чешский форвард является лучшим бомбардиром команды с 22 (7+15) очками в 15 матчах. «Каролина» одержала девять побед в 15 матчах ноября.

Второй звездой ноября признан нападающий «Колорадо» Микко Рантанен. Финский форвард забросил 11 шайб и набрал 19 очков в 14 матчах. Рантанен отметился хет-триком в матче с «Лос-Анджелесом» и забил четыре победных гола за месяц.

Третья звезда ноября — вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк. Голкипер стал лидером НХЛ по количеству побед, выиграв восемь матчей за месяц с коэффициентом надёжности 2,10 и процентом отражённых бросков 93,1% при двух «сухих» матчах.