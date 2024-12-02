Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ определила тройку лучших игроков ноября

НХЛ определила тройку лучших игроков ноября
Комментарии

Национальная хоккейная лига определила тройку лучших игроков ноября.

Первой звездой прошедшего месяца признан центральный нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас. Чешский форвард является лучшим бомбардиром команды с 22 (7+15) очками в 15 матчах. «Каролина» одержала девять побед в 15 матчах ноября.

Второй звездой ноября признан нападающий «Колорадо» Микко Рантанен. Финский форвард забросил 11 шайб и набрал 19 очков в 14 матчах. Рантанен отметился хет-триком в матче с «Лос-Анджелесом» и забил четыре победных гола за месяц.

Третья звезда ноября — вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк. Голкипер стал лидером НХЛ по количеству побед, выиграв восемь матчей за месяц с коэффициентом надёжности 2,10 и процентом отражённых бросков 93,1% при двух «сухих» матчах.

Материалы по теме
Маклин Селебрини — лучший новичок НХЛ за ноябрь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android