«Авангард» подписал контракт с канадским тренером Дэйвом Барром

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт на два года с тренером Дэйвом Барром, сообщает пресс-служба омского клуба. Специалист войдёт в тренерский штаб омского клуба и будет помощником главного тренера Ги Буше. Барр покинул свой пост в команде «Сан-Диего Галлз» — фарм-клубе «Анахайм Дакс».

Барр начал карьеру тренера в сезоне-1995/1996. 64-летний канадский специалист провёл 11 сезонов в качестве помощника тренера в командах НХЛ «Колорадо», «Миннесота Уайлд», «Нью-Джерси Дэвилз», «Баффало Сэйбрз» и «Сан-Хосе Шаркс». Он также был помощником тренера «Флориды» в сезоне-2016/2017. Барр помог «Дэвилз» выйти в финал Кубка Стэнли в 2012 году.

Напомним, на данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» является Сергей Звягин.