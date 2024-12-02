КХЛ определила лучших игроков 13-й недели сезона-2024/2025

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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 13-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём недели признан Александр Самонов («Салават Юлаев»), одержавший три победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 0,33 и процентом отражённых бросков 98,91%.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Николаев («Трактор»), набравший 3 (0+3) очка в трёх матчах недели с положительным показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин (СКА), набравший 7 (4+3) очков в двух матчах недели с показателем полезности «+2». В игре с «Амуром» (7:5) Хайруллин сделал хет-трик.

Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Максим Арефьев («Ак Барс»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 1,49 и процентом отражённых бросков 95,59%.