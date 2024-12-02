Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Рашевского отреагировал на информацию об интересе «Авангарда» к игроку «Динамо»

Агент Рашевского отреагировал на информацию об интересе «Авангарда» к игроку «Динамо»
Комментарии

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Дмитрия Рашевского, прокомментировал информацию о том, что «Авангард» интересовался форвардом бело-голубых. Сообщается, что в московском клубе отказались от этого предложения.

«Мы, представители игрока, обмена из «Динамо» не просили. Но так как Рашевский на протяжении уже длительного времени показывает хороший результат, то, возможно, с предложениями выходили и другие клубы, не только «Авангард». Раз «Динамо» оставляет Дмитрия в команде, то в нём заинтересованы», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате КХЛ 24-летний Рашевский набрал 13 (7+6) очков в 29 играх.

Материалы по теме
Эксклюзив
«И речи нет». Генменеджер «Динамо» заявил, что клуб не ищет обмен Дмитрию Рашевскому
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android