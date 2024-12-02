Агент Рашевского отреагировал на информацию об интересе «Авангарда» к игроку «Динамо»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Дмитрия Рашевского, прокомментировал информацию о том, что «Авангард» интересовался форвардом бело-голубых. Сообщается, что в московском клубе отказались от этого предложения.

«Мы, представители игрока, обмена из «Динамо» не просили. Но так как Рашевский на протяжении уже длительного времени показывает хороший результат, то, возможно, с предложениями выходили и другие клубы, не только «Авангард». Раз «Динамо» оставляет Дмитрия в команде, то в нём заинтересованы», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате КХЛ 24-летний Рашевский набрал 13 (7+6) очков в 29 играх.