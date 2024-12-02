Нападающий «Сочи» Александр Хохлачёв забросил шайбу в ворота бывшего клуба «Амура»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сочи». После второго периода счёт 1:1.

На последней минуте второго периода голом в большинстве отметился нападающий «Сочи» Александр Хохлачёв. Примечательно, что этот гол стал первым для форварда в составе сочинского клуба после перехода из хабаровского «Амура».

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В текущем сезоне Хохлачёв провёл за «Амур» 21 матч и набрал 3 (1+2) очка. За «Сочи» форвард проводит пятый матч и на данный момент забил один гол и отдал две передачи.