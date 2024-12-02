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Нападающий «Сочи» Александр Хохлачёв забросил шайбу в ворота бывшего клуба «Амура»

Нападающий «Сочи» Александр Хохлачёв забросил шайбу в ворота бывшего клуба «Амура»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сочи». После второго периода счёт 1:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ли (Барулин) – 04:19 (5x4)     1:1 Хохлачёв (Тянулин, Гараев) – 39:39 (5x4)     2:1 Слепец (Ли) – 57:05 (4x5)    

На последней минуте второго периода голом в большинстве отметился нападающий «Сочи» Александр Хохлачёв. Примечательно, что этот гол стал первым для форварда в составе сочинского клуба после перехода из хабаровского «Амура».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Хохлачёв провёл за «Амур» 21 матч и набрал 3 (1+2) очка. За «Сочи» форвард проводит пятый матч и на данный момент забил один гол и отдал две передачи.

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