«Цыплят по осени считают». Дементьев оценил новый тренерский штаб «Авангарда»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался по поводу назначения в «Авангард» главного тренера Ги Буше и его ассистента — 64-летнего канадца Дэйва Барра.

«Буше и Барр — это, на мой взгляд, очень интересная комбинация в тренерском штабе «Авангарда». И теперь уже понятно, почему омский клуб собирал тех игроков, которые говорят на английском языке. Это сделано, чтобы при появлении данных специалистов хоккеисты могли спокойно с ними общаться и понимать, что от них требуют.

Ну а так как у специалистов подписан контракт на полтора года, до окончания этого сезона и следующий, думаю, что летом они могут выстроить более серьёзную структуру, работу и уже «Авангард» в чём-то, возможно, будет более интересным. Как говорится, в России цыплят по осени считают, а в хоккее — по весне. Поэтому будем ждать весенних результатов от Буше и Барра, которые скоро приедут в Россию и займутся уже работой с командой», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Буше примет омскую команду в первой половине декабря, когда прибудет в Россию. До этого момента обязанности главного тренера «Авангарда» будет исполнять Сергей Звягин.