«Автомобилист» выкупил у «Сибири» спортивные права на форварда Никиту Шашкова

25-летний российский нападающий Никита Шашков стал новичком «Автомобилиста» в результате выкупа спортивных прав на игрока у новосибирской «Сибири». Екатеринбургский клуб заключил с форвардом двусторонний контракт до 31 мая 2025 года.

Никита Шашков родился в Новокузнецке, является воспитанником новосибирской «Сибири». С 2015 года нападающий защищал цвета «Сибирских Снайперов» в МХЛ. В сезоне-2017/2018 стал лучшим бомбардиром своей команды, в 61 матче забросив 33 шайбы и сделав 21 голевую передачу.

16 сентября 2018 года дебютировал в КХЛ, сыграв в матче с «Торпедо». В общей сложности провёл за «Сибирь» 237 матчей, в которых набрал 57 (25+32) очков. Шашков является бронзовым призёром юниорского чемпионата мира 2017 года и молодёжного чемпионата мира 2019 года.