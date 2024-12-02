Гол Слепца в меньшинстве в концовке третьего периода помог «Амуру» обыграть «Сочи»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сочи». Победу одержала хабаровская команда со счётом 2:1.

На пятой минуте счёт открыл защитник «Амура» Кэмерон Ли с передачи Владислава Барулина. На последней минуте второго периода голом в большинстве отметился нападающий «Сочи» Александр Хохлачёв. Примечательно, что этот гол стал первым для форварда в составе сочинского клуба после перехода из хабаровского «Амура». Победный гол за несколько минут до конца третьего периода в меньшинстве забил форвард «Амура» Кирилл Слепец.