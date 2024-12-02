Гол Слепца в меньшинстве в концовке третьего периода помог «Амуру» обыграть «Сочи»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сочи». Победу одержала хабаровская команда со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ли (Барулин) – 04:19 (5x4) 1:1 Хохлачёв (Тянулин, Гараев) – 39:39 (5x4) 2:1 Слепец (Ли) – 57:05 (4x5)
На пятой минуте счёт открыл защитник «Амура» Кэмерон Ли с передачи Владислава Барулина. На последней минуте второго периода голом в большинстве отметился нападающий «Сочи» Александр Хохлачёв. Примечательно, что этот гол стал первым для форварда в составе сочинского клуба после перехода из хабаровского «Амура». Победный гол за несколько минут до конца третьего периода в меньшинстве забил форвард «Амура» Кирилл Слепец.
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