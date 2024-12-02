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Адмирал — Локомотив, результат матча 2 декабря, счет 0:3, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» всухую обыграл «Адмирал» и прервал трёхматчевую победную серию владивостокцев
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Локомотивом». Сухую победу со счётом 3:0 одержала ярославская команда.

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02 декабря 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Бут) – 24:48 (5x5)     0:2 Бут (Кирьянов, Алексеев) – 41:34 (5x5)     0:3 А. Радулов (Никулин) – 57:40 (en)    

В начале второго периода счёт открыл нападающий «Локомотива» Денис Алексеев с передачи Даниила Бута. Вторую шайбу гостей в начале третьего периода забросил форвард Даниил Бут, которому ассистировали Никита Кирьянов и Денис Алексеев. Гол в пустые ворота забил Александр Радулов. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев оформил свой очередной «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Адмирал» прервал свою трёхматчевую победную серию. Отметим, что «Локомотив» прилетел во Владивосток на матч лишь за 3,5 часа до стартового вбрасывания.

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