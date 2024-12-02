«Салават Юлаев» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 2 декабря, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Встреча начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет заключительная четвёртая встреча между командами в текущем сезоне. В предыдущих трёх матчах сезона две победы одержали уфимцы.
Матч «Автомобилист» – «Спартак» 2 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 30 матчей и на данный момент занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский «Трактор» возглавляет таблицу Востока, набрав 46 очков после 32 проведённых матчей.
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