«Салават Юлаев» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 2 декабря, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет заключительная четвёртая встреча между командами в текущем сезоне. В предыдущих трёх матчах сезона две победы одержали уфимцы.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 30 матчей и на данный момент занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский «Трактор» возглавляет таблицу Востока, набрав 46 очков после 32 проведённых матчей.