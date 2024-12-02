Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 2 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. На данный момент «Спартак» провёл 32 игры и расположился на втором месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» после 30 матчей расположился на второй строчке Востока КХЛ.

Матч «Автомобилист» – «Спартак» 2 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
Месяц до дедлайна, а они всё ещё без работы! Топ главных свободных агентов КХЛ
Месяц до дедлайна, а они всё ещё без работы! Топ главных свободных агентов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android