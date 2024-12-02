«Автомобилист» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 2 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. На данный момент «Спартак» провёл 32 игры и расположился на втором месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» после 30 матчей расположился на второй строчке Востока КХЛ.