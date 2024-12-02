17-летний хоккеист умер во время благотворительного матча в США

17-летний хоккеист умер во время благотворительного матча в США, сообщает The New York Post. Хоккеист молодёжной команды «Лонг Айленд Шаркс» Коннор Касин потерял сознание во время матча и скончался в больнице.

Во время одного из перерывов матча молодой игрок потерял сознание. Очевидцы оказали ему первую помощь в ожидании врачей. Хоккеист вскоре скончался в больнице. Местная полиция начала расследование. Тренер «Лонг Айленд Шаркс» Джефф Темпоун заявил, что Касин был одним из лучших хоккеистов команды.

Отметим, что благотворительный матч в городе Ойстер-Бей (штат Нью-Йорк) был посвящён памяти хоккеистки Сабрины Наваретт, которая погибла в ДТП в 2023 году.