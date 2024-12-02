Хоккеистки сборной России проведут совместные сборы с командой Ирана

Женские сборные России и Ирана проведут совместные сборы в подмосковном Новогорске, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР). Это событие станет уникальным, ведь подобные сборы произойдут впервые. Хоккейный лагерь будет организован в УТЦ «Новогорск» и пройдёт с 3 по 10 декабря.

«Российские спортсменки смогут поделиться опытом, а гости — повысить своё мастерство и сделать большой шаг к развитию женского хоккея в своей стране. Федерация хоккея России поддержала эту инициативу Федерации хоккея Ирана. Сборы помогут укрепить дружбу между нашими странами и создать новые возможности для развития спорта», — говорится в заявлении ФХР.

Ранее ФХР подписала меморандумы о сотрудничестве с хоккейными федерациями Турции и Сербии.