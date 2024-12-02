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И. о. главного тренера «Амура» высказался о победном матче с «Сочи»

И. о. главного тренера «Амура» высказался о победном матче с «Сочи»
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Виктор Костючёнок, исполняющий обязанности главного тренера «Амура», оценил победный матч с «Сочи» (2:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ли (Барулин) – 04:19 (5x4)     1:1 Хохлачёв (Тянулин, Гараев) – 39:39 (5x4)     2:1 Слепец (Ли) – 57:05 (4x5)    

«Ключевой момент матча — то, что ребята играли друг за друга, за вратаря, за того, кто удалился. Хорошо оборонялись, ловили шайбу на себя. Молодцы. Хорошо сработала наша бригада видеотренеров, которые вовремя подсказали. Сегодня была коллективная командная победа. Отдельно хочу поздравить наших болельщиков, они давно заслуживали такую победу, это был наш шестой полевой игрок. Дебютная игра Шаймарданова в воротах? Молодец, так и надо продолжать. Ребята в обороне в третьем периоде играли короткими сменами, зато не устали. Молодцы, они физически готовы. Посмотрим, что с получившим травму Рыловым, пока ничего неизвестно.
Я сегодня доволен каждым игроком. Кто сыграл больше, кто меньше, но я доволен всей командой. У нас есть проблема в последних играх — много пропускаем. Вот, ищем хорошие сочетания в защите», — приводит слова Костючёнка пресс-служба КХЛ.

В последних 18 матчах хабаровчане выиграли лишь два раза. Для «Сочи» это третье поражение подряд.

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