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«Серьёзный соперник». Игорь Никитин — о сухой победе «Локомотива» над «Адмиралом»

«Серьёзный соперник». Игорь Никитин — о сухой победе «Локомотива» над «Адмиралом»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал матч с «Адмиралом», в котором ярославцы одержали сухую победу (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Бут) – 24:48 (5x5)     0:2 Бут (Кирьянов, Алексеев) – 41:34 (5x5)     0:3 А. Радулов (Никулин) – 57:40 (en)    

«Серьёзно готовились, серьёзный соперник. «Адмирал» хорошо дома играет, тут отличная поддержка. Довольны победой, хорошую игру провели и заслуженно победили», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

Для владивостокцев это первый проигрыш за четыре последние встречи. Команда находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции в КХЛ, у неё 35 очков после 34 матчей.

Ярославцы по-прежнему располагаются на первой строчке таблицы Запада. У них 56 очков после 34 встреч.

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