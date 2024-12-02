«Серьёзный соперник». Игорь Никитин — о сухой победе «Локомотива» над «Адмиралом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал матч с «Адмиралом», в котором ярославцы одержали сухую победу (3:0).

«Серьёзно готовились, серьёзный соперник. «Адмирал» хорошо дома играет, тут отличная поддержка. Довольны победой, хорошую игру провели и заслуженно победили», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

Для владивостокцев это первый проигрыш за четыре последние встречи. Команда находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции в КХЛ, у неё 35 очков после 34 матчей.

Ярославцы по-прежнему располагаются на первой строчке таблицы Запада. У них 56 очков после 34 встреч.