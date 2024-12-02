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«Спартак» обменял Шейна Принса в «Адмирал»

«Спартак» обменял Шейна Принса в «Адмирал»
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Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» обменял 32-летнего нападающего Шейна Принса во владивостокский «Адмирал» на денежную компенсацию. В ближайшее время об этом будет объявлено официально. Отметим, что у Принса есть белорусское гражданство, он не является легионером.

Принс проводил в составе московской команды третий сезон. За 13 матчей текущего чемпионата он успел заработать семь очков, забросив три шайбы и сделав четыре голевые передачи.

В КХЛ форвард дебютировал в 2018 году за «Сибирь», там он провёл один сезон. Позже нападающий играл в минском «Динамо», «Автомобилисте». В НХЛ Принс провёл два сезона за «Оттаву» и три – за «Айлендерс».

Самым результативным для него был сезон-2020/2021 в минском «Динамо», тогда нападающий набрал 49 очков в 52 матчах.

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