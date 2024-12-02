«Трактор» заменил Мыльникова на Фукале после 0:2 за первые 10 минут матча с «СЮ»

Во время матча Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» руководство челябинской команды заменило вратаря Сергея Мыльникова на канадца Зака Фукале после того, как ворота российского голкипера дважды поразили за первые 10 минут встречи (0:2). Встреча проходит в эти минуты на «Уфа-Арене».

Открыл счёт Владислав Ефремов, нарастил преимущество Михаил Науменков.

Мыльников также получил малый двухминутный штраф за сдвиг ворот.

«Трактор» сейчас занимает первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У команды 46 очков после 32 матчей. «СЮ» там же на втором месте.