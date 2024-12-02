«Трактор» заменил Мыльникова на Фукале после 0:2 за первые 10 минут матча с «СЮ»
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Во время матча Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» руководство челябинской команды заменило вратаря Сергея Мыльникова на канадца Зака Фукале после того, как ворота российского голкипера дважды поразили за первые 10 минут встречи (0:2). Встреча проходит в эти минуты на «Уфа-Арене».
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Ефремов (Комаров, Набиев) – 05:17 (5x5) 2:0 Науменков (Ян, Василевский) – 10:37 (5x5) 2:1 Тертышный (Кадейкин, Шабанов) – 17:25 (5x5)
Открыл счёт Владислав Ефремов, нарастил преимущество Михаил Науменков.
Мыльников также получил малый двухминутный штраф за сдвиг ворот.
«Трактор» сейчас занимает первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У команды 46 очков после 32 матчей. «СЮ» там же на втором месте.
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