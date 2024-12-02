Минское «Динамо» одолело «Сибирь» в гостевом матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сибирь» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Динамо» одержало победу со счётом 5:4 (2:1, 3:2, 0:1).

В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Георгий Белоусов, Энди Андреофф, оформивший дубль, Тревор Мёрфи. За «Динамо» забили Егор Бориков, Ксавье Улле, Брэди Лайл, Вадим Мороз, Виталий Пинчук.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 32 матч. «Сибирь» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 27 очков после 30 игр.