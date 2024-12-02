Минское «Динамо» одолело «Сибирь» в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сибирь» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Динамо» одержало победу со счётом 5:4 (2:1, 3:2, 0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Белоусов (Кара, Мартынов) – 02:26 (5x4) 1:1 Бориков (Стась, Гросс) – 04:55 (5x5) 1:2 Улле (Пинчук, Энас) – 08:24 (5x5) 2:2 Андреофф (Бек, Бутузов) – 23:42 (5x4) 2:3 Лайл (Пинчук, Хенкель) – 25:03 (5x5) 2:4 Мороз (Шипачёв, Лайл) – 27:11 (5x5) 3:4 Мёрфи – 35:32 (5x5) 3:5 Пинчук (Волков) – 37:33 (5x5) 4:5 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 58:38 (6x5)
В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Георгий Белоусов, Энди Андреофф, оформивший дубль, Тревор Мёрфи. За «Динамо» забили Егор Бориков, Ксавье Улле, Брэди Лайл, Вадим Мороз, Виталий Пинчук.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 32 матч. «Сибирь» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 27 очков после 30 игр.
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