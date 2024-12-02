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Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Кашников подрался с Королёвым, заступившись за партнёра в матче «Спартак» — «Автомобилист»

Кашников подрался с Королёвым, заступившись за партнёра в матче «Спартак» — «Автомобилист»
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Защитник «Автомобилиста» Евгений Кашников и защитник «Спартака» Вениамин Королёв устроили эффектную драку на льду. Кашников заступился за товарища по команде — Степана Хрипунова, против которого Королёв провёл силовой приём. В эти минуты матч проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт 4:1 в пользу «Спартака».

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Буллиты
4 : 4
Б
Спартак
Москва
0:1 Пашин (Рубцов, Королёв) – 04:34 (4x5)     0:2 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 07:33 (5x3)     1:2 Да Коста (Блэкер) – 15:06 (5x4)     1:3 Орлов (Голдобин, Рубцов) – 27:08 (5x4)     1:4 Мальцев (Чайковски, Ружичка) – 38:33 (5x5)     2:4 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 41:37 (5x4)     3:4 Осипов (Хрипунов, Да Коста) – 49:53 (5x5)     4:4 Обидин (Кашников, Бывальцев) – 56:04 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Игроки пропустили по серии ударов друг от друга. Кашников в итоге потерял равновесие и упал на лёд, в этот момент вмешались арбитры и разняли хоккеистов. Оба после случившегося получили большой штраф за драку (пять минут).

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