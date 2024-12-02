Кашников подрался с Королёвым, заступившись за партнёра в матче «Спартак» — «Автомобилист»

Защитник «Автомобилиста» Евгений Кашников и защитник «Спартака» Вениамин Королёв устроили эффектную драку на льду. Кашников заступился за товарища по команде — Степана Хрипунова, против которого Королёв провёл силовой приём. В эти минуты матч проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт 4:1 в пользу «Спартака».

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Игроки пропустили по серии ударов друг от друга. Кашников в итоге потерял равновесие и упал на лёд, в этот момент вмешались арбитры и разняли хоккеистов. Оба после случившегося получили большой штраф за драку (пять минут).