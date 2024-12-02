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Овечкин впервые после травмы вышел на лёд во время индивидуальной тренировки

Овечкин впервые после травмы вышел на лёд во время индивидуальной тренировки
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Российский хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые после получения самой тяжёлой травмы в своей карьере вышел на лёд во время индивидуальной тренировки.

На видео Овечкин делает раскатку с клюшкой в руках под присмотром представителя команды.

Напомним, в матче с «Ютой» Александр Овечкин получил перелом малоберцовой кости. Команда провела без него уже шесть игр. Пока нет точной даты, когда россиянин сможет вернуться к полноценной игре.

С начала сезона Овечкин провёл 18 матчей, в них он заработал 25 очков. «Вашингтон Кэпиталз» находится на первом месте Восточной конференции НХЛ.

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