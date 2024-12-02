Защитник «Ак Барса» Миллер – о матчах без Билялова и Мифтахова: большой вызов для всех

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился своими ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» и прокомментировал итоги выездной встречи. «Ак Барс» уступил череповецкой «Северстали» (5:7) и обыграл ЦСКА (2:1) и «Сочи».

– Митчелл, как команда готовится к следующему матчу?

– Нам дали несколько дней выходных – это здорово для всех, мы восстановили силы. Игра будет требовать работать на больших скоростях. Такой перерыв помог нам вернуть нужные кондиции, так что я уверен, что в игре с «Динамо» нам получится максимально выложиться и одержать уверенную победу.



– То есть удалось полностью освежиться?

– Я полон сил сейчас и энергии. Несколько дней выходных – не так много, но нам было это сейчас нужно.



– Какие впечатления у вас остались от выездной серии? Насколько довольны результатом?

– Много хорошего и полезного вынесли из этих матчей, добились неплохих побед. Но есть и над чем работать. Мне не очень понравилось, как мы действовали во втором периоде, команда набирала слишком много «лишнего» штрафа и давала тем самым шансы сопернику. Мы переговорили с ребятами на этот счёт, с тренерским штабом, так что подобного больше повториться не должно.



– На вас как на защитника наверняка легла в последних играх дополнительная ответственность? Всё-таки вратари основы не смогли выйти на лёд и играли Глеб Носов и Максим Арефьев, у которых почти нет опыта в КХЛ.

– Это был большой вызов для всех нас. Много новых ребят было в составе, первый матч в Череповце, признаюсь, был непростым – не мог сразу освоиться, было не очень комфортно. Игра с «Северсталью» была неудачной для всех нас, не так важно кто конкретно виноват – это наша общая ответственность. Не важно кто в воротах, мы должны выходить каждый вечер на лёд и показывать свой лучший хоккей – тогда придёт и результат, — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.