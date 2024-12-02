«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но уступил «Спартаку» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Спартак» одержал победу со счётом 5:4 (2:1, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0) Б.

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Александр Пашин, Иван Морозов, Даниил Орлов, Михаил Мальцев, Павел Порядин. За «Автомобилист» забили Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Андрей Обидин.

«Автомобилист» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 31 матч. «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 33 игр.