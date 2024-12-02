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Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Автомобилист — Спартак, результат матча 2 декабря 2024, счет 4:5 Б, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но уступил «Спартаку» в серии буллитов
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Спартак» одержал победу со счётом 5:4 (2:1, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0) Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Б
Спартак
Москва
0:1 Пашин (Рубцов, Королёв) – 04:34 (4x5)     0:2 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 07:33 (5x3)     1:2 Да Коста (Блэкер) – 15:06 (5x4)     1:3 Орлов (Голдобин, Рубцов) – 27:08 (5x4)     1:4 Мальцев (Чайковски, Ружичка) – 38:33 (5x5)     2:4 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 41:37 (5x4)     3:4 Осипов (Хрипунов, Да Коста) – 49:53 (5x5)     4:4 Обидин (Кашников, Бывальцев) – 56:04 (5x5)     4:5 Порядин – 65:00    

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Александр Пашин, Иван Морозов, Даниил Орлов, Михаил Мальцев, Павел Порядин. За «Автомобилист» забили Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Андрей Обидин.

«Автомобилист» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 31 матч. «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 33 игр.

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