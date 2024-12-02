«Салават Юлаев» уверенно обыграл лидера Востока — «Трактор»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).
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02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Ефремов (Комаров, Набиев) – 05:17 (5x5) 2:0 Науменков (Ян, Василевский) – 10:37 (5x5) 2:1 Тертышный (Кадейкин, Шабанов) – 17:25 (5x5) 3:1 Ливо (Ремпал, Хмелевски) – 39:56 (5x4) 4:1 Ремпал – 50:31 (5x5)
В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Владислав Ефремов, Михаил Науменков, Джош Ливо, Шелдон Ремпал. За «Трактор» забил Никита Тертышный.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 46 очков за 33 матча. «Салават Юлаев» располагается там же на второй строчке, заработав 44 очка после 31 игры.
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