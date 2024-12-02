«Салават Юлаев» уверенно обыграл лидера Востока — «Трактор»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Владислав Ефремов, Михаил Науменков, Джош Ливо, Шелдон Ремпал. За «Трактор» забил Никита Тертышный.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 46 очков за 33 матча. «Салават Юлаев» располагается там же на второй строчке, заработав 44 очка после 31 игры.