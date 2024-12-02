Американец Миллер назвал Никиту Гусева лидером московского «Динамо»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился своими ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо»

– Что вы думаете о московском «Динамо»? Возможно, знаете кого-то из ребят?

– Конечно же, лидер «Динамо» – Никита Гусев. Он набирает много очков каждый сезон, у него отличный бросок. Отмечу ещё Кирилла Адамчука, с которым провел вместе прошлый сезон. Нам будет непросто, но если мы не будем отходить от нашего игрового плана – всё будет хорошо.



– Защите придётся непросто прежде всего – линия атаки «Динамо» выглядит весьма грозно.

– Разумеется, мы должны будем действовать внимательно, но и атака важна. Мы все должны провести свой лучший матч, — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.