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Американец Миллер назвал Никиту Гусева лидером московского «Динамо»

Американец Миллер назвал Никиту Гусева лидером московского «Динамо»
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Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился своими ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо»

– Что вы думаете о московском «Динамо»? Возможно, знаете кого-то из ребят?
– Конечно же, лидер «Динамо» – Никита Гусев. Он набирает много очков каждый сезон, у него отличный бросок. Отмечу ещё Кирилла Адамчука, с которым провел вместе прошлый сезон. Нам будет непросто, но если мы не будем отходить от нашего игрового плана – всё будет хорошо.

– Защите придётся непросто прежде всего – линия атаки «Динамо» выглядит весьма грозно.
– Разумеется, мы должны будем действовать внимательно, но и атака важна. Мы все должны провести свой лучший матч, — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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