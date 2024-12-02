«Нужно не проседать». Квартальнов — о победе над «Сибирью»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Сибирью» со счётом 5:4.

«Конечно, мы довольны этой победой, забили пять голов. Понимали, что «Сибирь» здорово играет в большинстве, но не получилось у нас сдержать: два раза пропустили, ещё «5 на 6». Здесь нужно не проседать. Парни молодцы, начали непростое турне», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 32 матча. «Сибирь» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 27 очков после 30 игр.