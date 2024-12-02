Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужно не проседать». Квартальнов — о победе над «Сибирью»

«Нужно не проседать». Квартальнов — о победе над «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Сибирью» со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Белоусов (Кара, Мартынов) – 02:26 (5x4)     1:1 Бориков (Стась, Гросс) – 04:55 (5x5)     1:2 Улле (Пинчук, Энас) – 08:24 (5x5)     2:2 Андреофф (Бек, Бутузов) – 23:42 (5x4)     2:3 Лайл (Пинчук, Хенкель) – 25:03 (5x5)     2:4 Мороз (Шипачёв, Лайл) – 27:11 (5x5)     3:4 Мёрфи – 35:32 (5x5)     3:5 Пинчук (Волков) – 37:33 (5x5)     4:5 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 58:38 (6x5)    

«Конечно, мы довольны этой победой, забили пять голов. Понимали, что «Сибирь» здорово играет в большинстве, но не получилось у нас сдержать: два раза пропустили, ещё «5 на 6». Здесь нужно не проседать. Парни молодцы, начали непростое турне», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 32 матча. «Сибирь» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 27 очков после 30 игр.

Материалы по теме
Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android