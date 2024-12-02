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Квартальнов рассказал, будут ли легионеры минского «Динамо» выступать за сборную мира КХЛ

Квартальнов рассказал, будут ли легионеры минского «Динамо» выступать за сборную мира КХЛ
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал об участии легионеров в составе сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала. 2 декабря минчане одержали победу над «Сибирью» со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Белоусов (Кара, Мартынов) – 02:26 (5x4)     1:1 Бориков (Стась, Гросс) – 04:55 (5x5)     1:2 Улле (Пинчук, Энас) – 08:24 (5x5)     2:2 Андреофф (Бек, Бутузов) – 23:42 (5x4)     2:3 Лайл (Пинчук, Хенкель) – 25:03 (5x5)     2:4 Мороз (Шипачёв, Лайл) – 27:11 (5x5)     3:4 Мёрфи – 35:32 (5x5)     3:5 Пинчук (Волков) – 37:33 (5x5)     4:5 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 58:38 (6x5)    

— У вас в команде много легионеров, многие ли из них будут участвовать в Кубке Первого Канала в составе сборной мира?
— Я не могу сейчас сказать кто, но кто-то поедет. У нас сейчас есть проблема: нас останется восемь человек. Турнир закончится в воскресенье – мы приезжаем в понедельник, у нас будет одна тренировка перед матчем с «Трактором».

— А как относитесь к сборной мира?
— Давайте посмотрим состав, сейчас не будем гадать на кофейной гуще, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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