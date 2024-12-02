Квартальнов рассказал, будут ли легионеры минского «Динамо» выступать за сборную мира КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал об участии легионеров в составе сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала. 2 декабря минчане одержали победу над «Сибирью» со счётом 5:4.

— У вас в команде много легионеров, многие ли из них будут участвовать в Кубке Первого Канала в составе сборной мира?

— Я не могу сейчас сказать кто, но кто-то поедет. У нас сейчас есть проблема: нас останется восемь человек. Турнир закончится в воскресенье – мы приезжаем в понедельник, у нас будет одна тренировка перед матчем с «Трактором».

— А как относитесь к сборной мира?

— Давайте посмотрим состав, сейчас не будем гадать на кофейной гуще, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.