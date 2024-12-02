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Главный тренер «Сибири»: некоторые игроки не понимают, всё пытаются красоту сделать

Главный тренер «Сибири»: некоторые игроки не понимают, всё пытаются красоту сделать
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил поражение команды от минского «Динамо» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Белоусов (Кара, Мартынов) – 02:26 (5x4)     1:1 Бориков (Стась, Гросс) – 04:55 (5x5)     1:2 Улле (Пинчук, Энас) – 08:24 (5x5)     2:2 Андреофф (Бек, Бутузов) – 23:42 (5x4)     2:3 Лайл (Пинчук, Хенкель) – 25:03 (5x5)     2:4 Мороз (Шипачёв, Лайл) – 27:11 (5x5)     3:4 Мёрфи – 35:32 (5x5)     3:5 Пинчук (Волков) – 37:33 (5x5)     4:5 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 58:38 (6x5)    

«Хорошее начало было, повели, но, к сожалению, у нас сегодня одно звено проиграло микроматч 0:3. С таким результатом тяжело что-то выиграть. Играли до конца, в третьем периоде не так много создали, соперник играл по счёту, не пускал туда, где завоёвываются удаления. Их и не было в третьем периоде. Была надежда на большинство, на игру «6 на 5», в равных не получается у нас, кроме гола Мёрфи, сегодня. Нужно быть более агрессивными и результативными. Плюс надо добавить перед воротами, больше бросать, постоянно делается акцент на этом, но некоторые игроки не понимают, пытаются через красоту всё сделать. Не было такой целостной команды, как в прошлом матче, вот и результат», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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