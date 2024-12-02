Главный тренер «Сибири»: некоторые игроки не понимают, всё пытаются красоту сделать

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил поражение команды от минского «Динамо» (4:5).

«Хорошее начало было, повели, но, к сожалению, у нас сегодня одно звено проиграло микроматч 0:3. С таким результатом тяжело что-то выиграть. Играли до конца, в третьем периоде не так много создали, соперник играл по счёту, не пускал туда, где завоёвываются удаления. Их и не было в третьем периоде. Была надежда на большинство, на игру «6 на 5», в равных не получается у нас, кроме гола Мёрфи, сегодня. Нужно быть более агрессивными и результативными. Плюс надо добавить перед воротами, больше бросать, постоянно делается акцент на этом, но некоторые игроки не понимают, пытаются через красоту всё сделать. Не было такой целостной команды, как в прошлом матче, вот и результат», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.