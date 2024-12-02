«Есть нюанс». Вратарь «Сибири» Красоткин — о состоянии здоровья

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин кратко высказался о своём состоянии здоровья. 2 декабря минское «Динамо» обыграло новосибирскую команду (5:4).

— Опишите ощущения после выхода на лёд.

— Двоякие. Давно не играл, хотелось сыграть, но командный результат превыше всего. К сожалению, сегодня проиграли.

— Всех беспокоит вопрос о состоянии здоровья. Епанчинцев говорил про травму, что, возможно, больше не сыграете в этом сезоне.

— Есть нюанс, больше никак не могу прокомментировать, — передаёт слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 32 матч. «Сибирь» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 27 очков после 30 игр.