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«Есть нюанс». Вратарь «Сибири» Красоткин — о состоянии здоровья

«Есть нюанс». Вратарь «Сибири» Красоткин — о состоянии здоровья
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Вратарь «Сибири» Антон Красоткин кратко высказался о своём состоянии здоровья. 2 декабря минское «Динамо» обыграло новосибирскую команду (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Белоусов (Кара, Мартынов) – 02:26 (5x4)     1:1 Бориков (Стась, Гросс) – 04:55 (5x5)     1:2 Улле (Пинчук, Энас) – 08:24 (5x5)     2:2 Андреофф (Бек, Бутузов) – 23:42 (5x4)     2:3 Лайл (Пинчук, Хенкель) – 25:03 (5x5)     2:4 Мороз (Шипачёв, Лайл) – 27:11 (5x5)     3:4 Мёрфи – 35:32 (5x5)     3:5 Пинчук (Волков) – 37:33 (5x5)     4:5 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 58:38 (6x5)    

— Опишите ощущения после выхода на лёд.
— Двоякие. Давно не играл, хотелось сыграть, но командный результат превыше всего. К сожалению, сегодня проиграли.
— Всех беспокоит вопрос о состоянии здоровья. Епанчинцев говорил про травму, что, возможно, больше не сыграете в этом сезоне.
— Есть нюанс, больше никак не могу прокомментировать, — передаёт слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 32 матч. «Сибирь» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 27 очков после 30 игр.

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