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Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о трансферах Никиты Шашкова и Даррена Дица

Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о трансферах Никиты Шашкова и Даррена Дица
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Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» высказался о недавних трансферах Даррена Дица, ушедшего из «Авангарда», и Никиты Шашкова, выкупленного у «Сибири». 2 декабря «Спартак» в буллитной серии вырвал победу у «Автомобилиста».

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Б
Спартак
Москва
0:1 Пашин (Рубцов, Королёв) – 04:34 (4x5)     0:2 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 07:33 (5x3)     1:2 Да Коста (Блэкер) – 15:06 (5x4)     1:3 Орлов (Голдобин, Рубцов) – 27:08 (5x4)     1:4 Мальцев (Чайковски, Ружичка) – 38:33 (5x5)     2:4 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 41:37 (5x4)     3:4 Осипов (Хрипунов, Да Коста) – 49:53 (5x5)     4:4 Обидин (Кашников, Бывальцев) – 56:04 (5x5)     4:5 Порядин – 65:00    

— Прокомментируйте переход Никиты Шашкова.
— Это наше совместное решение – моё, тренерского штаба, руководителей команды. Его сильные стороны – силовая борьба, игра в меньшинстве, полезные действия для команды. Единственное – он долгое время не играл, поедет в Высшую лигу. У него двусторонний контракт, будет набирать форму через игры в ВХЛ.

— Связано ли подписание Дица с травмой Эберта? Что ждёте от Дица?
— Да, связано. Точные сроки восстановления тяжело определить и людям с медицинским образованием, надеюсь, что они будут как можно короче. С Дицем побеседовали, он прилетел сегодня утром. Был у него простой без игровой практики, надеемся, что подойдёт к игре к Омску. Парень – профессионал, нам нужен защитник для большинства, у него громадный опыт на синей линии, – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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