Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о трансферах Никиты Шашкова и Даррена Дица

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» высказался о недавних трансферах Даррена Дица, ушедшего из «Авангарда», и Никиты Шашкова, выкупленного у «Сибири». 2 декабря «Спартак» в буллитной серии вырвал победу у «Автомобилиста».

— Прокомментируйте переход Никиты Шашкова.

— Это наше совместное решение – моё, тренерского штаба, руководителей команды. Его сильные стороны – силовая борьба, игра в меньшинстве, полезные действия для команды. Единственное – он долгое время не играл, поедет в Высшую лигу. У него двусторонний контракт, будет набирать форму через игры в ВХЛ.

— Связано ли подписание Дица с травмой Эберта? Что ждёте от Дица?

— Да, связано. Точные сроки восстановления тяжело определить и людям с медицинским образованием, надеюсь, что они будут как можно короче. С Дицем побеседовали, он прилетел сегодня утром. Был у него простой без игровой практики, надеемся, что подойдёт к игре к Омску. Парень – профессионал, нам нужен защитник для большинства, у него громадный опыт на синей линии, – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.