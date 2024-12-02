Жамнов ― после упущенных 4:1 в матче с «Автомобилистом»: в третьем периоде началась паника

Алексей Жамнов, главный тренер «Спартака», оценил тяжёлую победу над «Автомобилистом» (5:4 Б).

— Играли неплохо 40 минут, то, что просили от ребят. В третьем периоде началась паника, соперник добавил, начал играть более активно. Это нормальные вещи, это мы уберём, а в целом ребята молодцы.

— Микротравму получил Локтионов. Что с ним?

— Поехал на обследование, посмотрим, что с ним. В Астане он не сыграет. У нас есть много вариантов сочетаний звеньев: в центре могут и Ружичка, и Галимов, и Мальцев сыграть.

— «Автомобилист» второй матч подряд отыгрывается. Изучали ли игру против «Трактора»?

– Мы больше разбирали нашу игру, чем «Автомобилиста». Если бы сыграли до конца правильно, не дали бы столько шансов «Автомобилисту». У них мастеровитая, опытная команда, будем мудрее в дальнейшем.

— Вы не в первый раз используете тайм-ауты после неудачных отрезков. Что сейчас хотели донести?

– Чтобы ребята успокоились и не паниковали. Началась паника, ребята бегали за шайбой в зоне, так и были закрыты два гола. У нас много молодых защитников, нет опыта в стрессовых ситуациях. Для нас это большая школа, ребята растут в таких играх. Это мы всё поправим, и в дальнейшем будет лучше, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.