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Жамнов ― после упущенных 4:1 в матче с «Автомобилистом»: в третьем периоде началась паника

Жамнов ― после упущенных 4:1 в матче с «Автомобилистом»: в третьем периоде началась паника
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Алексей Жамнов, главный тренер «Спартака», оценил тяжёлую победу над «Автомобилистом» (5:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Б
Спартак
Москва
0:1 Пашин (Рубцов, Королёв) – 04:34 (4x5)     0:2 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 07:33 (5x3)     1:2 Да Коста (Блэкер) – 15:06 (5x4)     1:3 Орлов (Голдобин, Рубцов) – 27:08 (5x4)     1:4 Мальцев (Чайковски, Ружичка) – 38:33 (5x5)     2:4 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 41:37 (5x4)     3:4 Осипов (Хрипунов, Да Коста) – 49:53 (5x5)     4:4 Обидин (Кашников, Бывальцев) – 56:04 (5x5)     4:5 Порядин – 65:00    

— Играли неплохо 40 минут, то, что просили от ребят. В третьем периоде началась паника, соперник добавил, начал играть более активно. Это нормальные вещи, это мы уберём, а в целом ребята молодцы.

— Микротравму получил Локтионов. Что с ним?
— Поехал на обследование, посмотрим, что с ним. В Астане он не сыграет. У нас есть много вариантов сочетаний звеньев: в центре могут и Ружичка, и Галимов, и Мальцев сыграть.

— «Автомобилист» второй матч подряд отыгрывается. Изучали ли игру против «Трактора»?
– Мы больше разбирали нашу игру, чем «Автомобилиста». Если бы сыграли до конца правильно, не дали бы столько шансов «Автомобилисту». У них мастеровитая, опытная команда, будем мудрее в дальнейшем.

— Вы не в первый раз используете тайм-ауты после неудачных отрезков. Что сейчас хотели донести?
– Чтобы ребята успокоились и не паниковали. Началась паника, ребята бегали за шайбой в зоне, так и были закрыты два гола. У нас много молодых защитников, нет опыта в стрессовых ситуациях. Для нас это большая школа, ребята растут в таких играх. Это мы всё поправим, и в дальнейшем будет лучше, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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