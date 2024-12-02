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Заварухин — о камбэке в матче со «Спартаком»: Кашников дракой переломил игру, молодчик

Заварухин — о камбэке в матче со «Спартаком»: Кашников дракой переломил игру, молодчик
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Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» рассказал, как взбодрилась команда после драки Евгения Кашникова и Вениамина Королёва во время матча со «Спартаком», где екатеринбуржцы уступили в серии буллитов (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Б
Спартак
Москва
0:1 Пашин (Рубцов, Королёв) – 04:34 (4x5)     0:2 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 07:33 (5x3)     1:2 Да Коста (Блэкер) – 15:06 (5x4)     1:3 Орлов (Голдобин, Рубцов) – 27:08 (5x4)     1:4 Мальцев (Чайковски, Ружичка) – 38:33 (5x5)     2:4 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 41:37 (5x4)     3:4 Осипов (Хрипунов, Да Коста) – 49:53 (5x5)     4:4 Обидин (Кашников, Бывальцев) – 56:04 (5x5)     4:5 Порядин – 65:00    

— Можно разделить игру на две части: до драки и после драки. Женька Кашников – молодчик, здорово, что переломил игру, реально в другом русле пошло. В третьем периоде парни проявили характер, сравняли счёт. В перерыве говорили: всё возможно, вы можете это сделать, достучались до ребят. Здорово, что вытащили игру против хорошего соперника. Не имели права так начинать игру, поддержка болельщиков нам здорово помогла. В буллитах не забили голы, соперник забил на один больше.

— Почему так агрессивно не получалось играть с самого начала матчей с «Трактором» и «Спартаком»?
— Мы анализировали это, посмотрим ещё моменты. Поменяли сегодня предыгровую разминку, не помогло. Может, много эмоций отдали с «Трактором». По первым периодам идём внизу таблицы, хотим улучшить этот компонент. Тяжело всё время отыгрываться, сопернику легче обороняться, легче им играть на контратаках.

— Почему Голышев был заявлен в четвёртом звене?
— Он сегодня поиграл со всеми ребятами. Может, я так обманывал тренерский штаб «Спартака». Можете посмотреть его игровое время сегодня.

— Лайпсик с повреждением, но в списке травмированных отсутствует. Что с ним?
— Не всех же заносят в список травмированных. Возможно, будем ждать в ближайшее время, – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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