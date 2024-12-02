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«Хохлачёв рано подсдулся». Рыбин — о перспективах хоккеиста в КХЛ

«Хохлачёв рано подсдулся». Рыбин — о перспективах хоккеиста в КХЛ
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Экс-форвард КХЛ Максим Рыбин считает, что главный тренер «Сочи» Сергей Зубов способен возродить карьеру Александра Хохлачёва.

«В «Сочи» хороший тренер, который может помочь перезагрузить карьеру. Хохлачёву ещё играть и играть, поэтому рано подсдулся. Зубов точно поможет реанимировать карьеру.

Хохлачёв — яркий форвард, он доказал, что умеет играть, и если будет прилагать те усилия, которые прилагал в «Спартаке», то ещё долго сможет играть на высоком уровне, не вижу никаких проблем», — приводит слова Рыбина Legalbet.

Напомним, ранее Хохлачёв перешёл в «Сочи» как свободный агент. В прошлом сезоне он играл за «Амур».

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