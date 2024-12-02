«Витязь» в буллитной серии обыграл «Нефтехимик»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались подмосковный «Витязь» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Витязь» одержал победу со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) Б.

В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Владимир Галузин, Иван Воробьёв, Алексей Макеев, Дерек Барак. За «Нефтехимик» забили Андрей Белозёров, оформивший дубль, и Кирилл Петров.

Подмосковная команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. А «Нефтехимик» – на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.