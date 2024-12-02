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Витязь — Нефтехимик, результат матча 2 декабря, счёт 4:3 Б, КХЛ 2024-2025

«Витязь» в буллитной серии обыграл «Нефтехимик»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались подмосковный «Витязь» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Витязь» одержал победу со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Галузин (Ежов) – 02:32 (5x5)     1:1 Белозёров (Пастухов) – 24:13 (5x5)     2:1 Воробьёв (Готье, Аркалов) – 26:07 (5x5)     2:2 Белозёров (Сериков, Ди) – 33:16 (5x4)     3:2 Макеев (Рой, Бучельников) – 36:50 (5x5)     3:3 Петров (Леонтьев, Хоружев) – 54:49 (5x5)     4:3 Барак – 65:00    

В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Владимир Галузин, Иван Воробьёв, Алексей Макеев, Дерек Барак. За «Нефтехимик» забили Андрей Белозёров, оформивший дубль, и Кирилл Петров.

Подмосковная команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. А «Нефтехимик» – на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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