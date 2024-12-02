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«Вегас» выставил российского защитника Чайку на безусловный драфт отказов

«Вегас» выставил российского защитника Чайку на безусловный драфт отказов
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Российский защитник Даниил Чайка был выставлен «Вегас Голден Найтс» на безусловный драфт отказов. Об этом сообщил инсайдер Эллитотт Фридман на своей странице в соцсети Х.

В текущем сезоне Чайка провёл пять матчей в АХЛ и отметился одной голевой передачей при показателе полезности «-5», в НХЛ ему дебютировать не удалось.

Напомним, ранее спортивные права на 22-летнего российского защитника получил омский «Авангард», оформивший обмен с ЦСКА на денежную компенсацию.

В КХЛ Чайка играл в сезоне-2020/2021 в составе ЦСКА. Он провёл 11 матчей и успел набрать два очка, забив гол, сделав результативную передачу.

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