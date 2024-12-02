В агентстве Winners прокомментировали слухи о возможном уходе Бойкова из «Авангарда»

В хоккейном агентстве Winners прокомментировали слухи о возможном уходе Сергея Бойкова из «Авангарда». Ранее в СМИ появлялась информация, что омский клуб может в скором времени расстаться с защитником.

«Сергей Бойков официально находится в списке травмированных и расторгнуть контракт клуб не имеет права», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале агентства.

Напомним, защитник омского «Авангарда» Сергей Бойков пропускает полтора месяца из-за перелома руки Хоккеист получил травму в матче омского клуба с екатеринбургским «Автомобилистом».

Сейчас «Авангард» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.