«Я вернулся, ублюдки». Пётр Кочетков приступил к тренировкам с «Каролиной» после травмы

Российский голкипер Пётр Кочетков вновь приступил к тренировкам с «Каролиной Харрикейнз» после травмы.
«Я вернулся, ублюдки», – приводит слова Кочеткова журналист Эван Абрамсон в соцсети Х (ранее.Twitter).
Вратарь не играл с 24 ноября из-за сотрясения мозга. Он получил травму в овертайме матча НХЛ с «Коламбусом» (4:5 Б) после случайного удара коленом в голову от партнёра – защитника Шона Уокера.
Напомним, 25-летний Кочетков проводит в составе «Каролины» уже четвёртый сезон. В КХЛ он играл за «Торпедо», «Витязь», СКА, «Сочи».
4 декабря у «Каролины» состоится матч с «Сиэтл Кракен». Пока неизвестно, будет ли Кочетков в заявке на эту игру.