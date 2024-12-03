«Я вернулся, ублюдки». Пётр Кочетков приступил к тренировкам с «Каролиной» после травмы

Российский голкипер Пётр Кочетков вновь приступил к тренировкам с «Каролиной Харрикейнз» после травмы.

«Я вернулся, ублюдки», – приводит слова Кочеткова журналист Эван Абрамсон в соцсети Х (ранее.Twitter).

Вратарь не играл с 24 ноября из-за сотрясения мозга. Он получил травму в овертайме матча НХЛ с «Коламбусом» (4:5 Б) после случайного удара коленом в голову от партнёра – защитника Шона Уокера.

Напомним, 25-летний Кочетков проводит в составе «Каролины» уже четвёртый сезон. В КХЛ он играл за «Торпедо», «Витязь», СКА, «Сочи».

4 декабря у «Каролины» состоится матч с «Сиэтл Кракен». Пока неизвестно, будет ли Кочетков в заявке на эту игру.