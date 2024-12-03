Тренер «Вашингтона» прокомментировал первую тренировку Овечкина после перелома ноги

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал первую тренировку российского нападающего Александра Овечкина на льду после перелома ноги.

«Это было приятно видеть. Это только первый шаг. Никаких обновлений по срокам или чего-то подобного. Это всего лишь этап в процессе его возвращения», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в матче с «Ютой» Александр Овечкин получил перелом малоберцовой кости. Команда провела без него уже шесть игр. Пока нет точной даты, когда россиянин сможет вернуться к полноценной игре за клуб.

Овечкин впервые после травмы вышел на лёд