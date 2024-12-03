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«Айлендерс» сообщили о травме Семёна Варламова

«Айлендерс» сообщили о травме Семёна Варламова
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов получил травму. Вместо него из АХЛ был вызван Маркус Хёгберг.

«Маркус Хогберг был вызван на экстренной основе для участия в тренировке в понедельник, так как Семён Варламов находится в статусе «со дня на день» из-за травмы нижней части тела. Варламов отправится с командой в Монреаль», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Варламов принял участие в десяти матчах, в среднем пропуская 2.89 голов за игру. Свой последний матч Варламов провёл 29 ноября с «Вашингтон Кэпиталз» (4:5).

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