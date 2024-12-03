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Жена Овечкина отреагировала на возвращение супруга на лёд после перелома ноги

Жена Овечкина отреагировала на возвращение супруга на лёд после перелома ноги
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Анастасия Шубская, жена российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, отреагировала на возвращение супруга на лёд после перелома ноги.

«Две недели после перелома», — написала Шубская в одной из социальных сетей.

Напомним, в матче с «Ютой» Александр Овечкин получил перелом малоберцовой кости. Команда провела без него уже шесть игр. Пока нет точной даты, когда россиянин сможет вернуться к полноценной игре за клуб.

С начала сезона Овечкин провёл 18 матчей, в них он заработал 25 очков. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на первой строчке Восточной конференции НХЛ.

Овечкин впервые после травмы вышел на лёд:

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